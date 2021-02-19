Макрон призвал строить архитектуру безопасности в диалоге с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

19 февраля 2021, 21:24 Источник: РИА Новости

Эмманюэль Макрон. Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной указал на необходимость вести диалог с Россией для построения архитектуры безопасности в Европе.

Об этом французский лидер заявил на мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что «этот диалог с Москвой должен быть требовательным, но он является ключом к миру на европейском континенте».

Заявления о необходимости диалога с Россией для построения стабильности в Европе звучали из Парижа неоднократно.