Макрон заявил, что без диалога с Россией стабильность в мире невозможна

Аргументы Недели → В мире 13+

5 февраля 2021, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Эмманюэль Макрон. Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности диалога с Россией, несмотря на разногласия между Москвой и Западом.

Французский лидер объяснил свою позицию тем, что «Россия является частью Европы как исторически, так и географически». Он также отметил, что «у нас общая история, литература, культура, и мы должны это принимать во внимание».

Макрон также прокомментировал результаты третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V», изучив данные, которые опубликовал научный журнал The Lancet . Президент Франции заявил, «теперь Европа владеет большей информацией об этом препарате».