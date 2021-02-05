Макрон заявил, что без диалога с Россией стабильность в мире невозможна
5 февраля 2021, 08:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности диалога с Россией, несмотря на разногласия между Москвой и Западом.
Французский лидер объяснил свою позицию тем, что «Россия является частью Европы как исторически, так и географически». Он также отметил, что «у нас общая история, литература, культура, и мы должны это принимать во внимание».
Макрон также прокомментировал результаты третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V», изучив данные, которые опубликовал научный журнал The Lancet . Президент Франции заявил, «теперь Европа владеет большей информацией об этом препарате».
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