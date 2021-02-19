Меркель считает, что Европе и США нужна общая стратегия в отношении России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила о необходимости развивать общую для Европы и США трансатлантическую повестку в отношении России и Китая.
Это подразумевает как различные предложения о сотрудничестве, так и необходимость "четко называть своими именами" различия во мнениях.
Меркель отметила, что "еще более сложной задачей" является выработка "повестки дня" по Китаю, который одновременно является "системным" конкурентом, но при этом Китай нужен для решения глобальных проблем, как сохранение биоразнообразия, борьбы с изменением климата.
Конференция с участием международных лидеров проходила в формате видеоконференции.
Американский лидер Джо Байден считает, что Россия пытается ослабить НАТО и "европейский проект". Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.
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