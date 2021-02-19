Президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад

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19 февраля 2021, 20:22 Источник: ТАСС

Джо Байден, фото: White House/Globallookpress.com

Американский лидер Джо Байден считает, что Россия пытается ослабить НАТО и "европейский проект". Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Байдена, России "проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом".

Президент США также обвинил Москву в причастности к кибератакам, которые совершаются в Штатах и европейских странах. Критически важно на это реагировать для "защиты общей безопасности".

"Я посылаю четкий сигнал миру: Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся", - сказал Байден.