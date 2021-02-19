Jinri Toutiao: российские ракеты «Булава» могут превратить половину США «в ад на Земле»

Российские ракеты «Булава» способны превратить половину территории Соединенных Штатов «в ад на Земле». Соответствующая оценка возможностей данного оружия содержится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.
Как пишет портал Jinri Toutiao, одним из козырей Москвы, представляющих значительную угрозу для американской стороны, являются субмарины проекта «Борей». Одна такая подлодка способна нести на борту шестнадцать ракет «Булава», дальность которых превышает восемь тысяч километров. Данные снаряды, запущенные из российской акватории, могут превратить половину США в «ад на Земле», говорится в публикации Jinri Toutiao, пересказанной изданием «ПолитЭксперт».
Ранее в пятницу сообщалось, что Алексей Селиванов, экс-помощник министра обороны Украины, озвучил мнение, по которому НАТО всерьез рассматривает вариант войны с Россией.
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