Профессор Роланд Вайзендангер назвал «вероятную на 99,9 процента» версию происхождения коронавируса

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19 февраля 2021, 19:08

коронавирус, фото: pixabay.com

Профессор, физик Роланд Визендангер провел почти годовое исследование, в ходе которого выяснил, что причиной пандемии коронавируса стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухани.

Визендангер опубликовал результат своего исследования на 105 страницах работы «Исследование источника коронавирусной пандемии». Ученый, по его словам, анализировал научные публикации, материалы СМИ и общался на эту тему с профессионалами. Физик настаивает, что правдивость его гипотезы доказывает целый ряд косвенных факторов. Перечень его доказательств размещен на сайте Гамбургского университета. В пресс-релизе учреждения подчёркивается, что эта информация не претендует на научность, однако содержит весомые аргументы в пользу гипотезы профессора.

«Я на 99,9 процента уверен, что коронавирус появился в лаборатории», - сообщил Вайзендангер в интервью ZDF.Ранее сообщалось, что ВОЗ склоняется к версии, что коронавирус появился в природе. В Госдуме считают, что выводам действующей в интересах США ВОЗ о возникновении COVID-19 доверять нельзя