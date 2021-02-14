В Госдуме считают, что выводам действующей в интересах США ВОЗ о возникновении COVID-19 доверять нельзя

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14 февраля 2021, 13:18 Источник: Говорит Москва

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и призвал не верить выводам её специалистов по происхождению коронавирусной инфекции COVID-19.

Фёдоров убеждён, что специалисты ВОЗ действуют по политическим мотивам и в интересах властей США.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» парламентарий напомнил, что «Всемирная Организация Здравоохранения финансируется Биллом Гейтсом официально и, соответственно, управляется властями США в своих интересах».

Также Фёдоров отметил, что делегация ВОЗ, которая работала в Ухане, сказала, что лабораторное происхождение вируса маловероятно, соответственно - вероятность есть, просто низкая.

По мнению Фёдорова, у ВОЗ нет представления об источнике вируса. «...откуда они знают, кто и что разрабатывает? ... На каком основании они исключают, что в лабораториях, которые находятся на Украине, в Казахстане, в Грузии и других странах мира не изготавливают вирус? Они что, имеют доступ к секретным документам? Очевидно, что они сказали глупость с точки зрения здравого смысла. Вопрос - почему. Возникает ангажированность ВОЗ. Очевидно, организация абсолютно политизирована, и доверия ей - ноль».

Ранее эксперт ВОЗ Сумия Сваминатан объявила о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса людей, у которых есть антитела.