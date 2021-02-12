ВОЗ сообщила о случаях повторного заболевания новыми штаммами COVID-19
12 февраля 2021, 20:38
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает информацией о заражениях новыми штаммами коронавируса людьми, у которых есть антитела. Об этом заявила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.
При этом она отметила, что большинство вакцинированных переносят инфекцию в легкой форме. Как отметила Сваминатан, проводятся исследования, насколько хватает иммунитета от вируса у людей, которые уже сами переболели.
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