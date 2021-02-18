Экс-депутат Европарламента Митрофанов: Санкции против россиян - шаг к эскалации конфликта между РФ и Западом

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18 февраля 2021, 17:54 Источник: РИА Новости

Европарламент, фото: pixels.com

Сопредседатель партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов заявил, что решение республиканского МИД запретить въезд на территорию страны журналисту Владимиру Соловьеву – это первый шаг к конфликту Запада и России.

«Я думаю, Соловьёв от горя места себе не находит! Умеет глава МИД Эдгар Ринкевич наказывать плохих людей», - высказал он.

Митрофанов отметил, что любые новые санкции в отношении россиян - это шаг в сторону эскалации нынешнего конфликта между Россией и Западом. По его словам, безответственные действия могут привести к «тотальной войне».

«Соловьёву ни тепло, ни холодно от этих запретов. Если у него, конечно, нет собственности в Латвии. Мне лично Соловьёв не симпатичен и я его программы не смотрю», - добавил он.

Ранее Соловьев прокомментировал решение латвийского МИД.