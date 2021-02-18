Соловьев прокомментировал решение латвийского МИД: «Надо думать, с кем судиться»

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18 февраля 2021, 16:21 Источник: РИА Новости

фото: Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Журналист Владимир Соловьев отреагировал на заявление министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевичса о том, что телеведущему запрещен въезд на территорию республики после его высказываний об Адольфе Гитлере в своей программе.

«Надо теперь думать, на кого подавать в суд и с кем судиться. Потому что, видно, господин министр совсем не разобрался. Тем более, как я понимаю, наш канал там не транслируют, и он судит по Twitter сторонников Навального, а не по реальному тексту передачи, в которой звучала фамилия нацистского преступника Гитлера и не только его», - высказал он.

Соловьев отметил, что в передаче идет «полное осуждение нацизма», из чего он делает вывод о том, что министра ввели в заблуждение. Обвинить меня, еврея и антифашиста, в том, что я поборник нацизма, - это оскорбление памяти всех моих родных, погибших на войне от рук нацистов, пояснил он.