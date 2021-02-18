Владимиру Соловьеву запретили въезд в Латвию

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18 февраля 2021, 15:39

фото: Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс сообщил, что российскому телеведущему Владимиру Соловьёва запрещен въезд на территорию страны. Такое решение было принято после высказываний журналиста о нацизме.

«Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики», - пояснил он.

Ринкевичс отметил, что для Латвии неприемлема «глорификация нацизма».

При этом в Союзе журналистов России осудили решение латвийского МИД, напомнив, что его приняли на фоне закрытия в республике нескольких российских СМИ.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы, в которой Соловьев назвал Адольфа Гитлера смелым человеком.