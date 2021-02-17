Соловьев пояснил свое высказывание о Гитлере

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17 февраля 2021, 10:50

Владимир Соловьев, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал свое высказывание о Гитлере. По словам ведущего программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», его высказывания не имеют отношения к реабилитации нацизма.

«Я сказал, что личная смелость Гитлера не являлась оправданием его поступков», — оправдался телеведущий. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы, в которой Владимир Соловьев назвал Адольфа Гитлера смелым человеком.

По словам коммуниста, Соловьев назвал Гитлера «очень смелым человеком, который не косил от армии» и «воевал доблестно во время Первой мировой войны». Соловьев надеется, что в Генпрокуратуре «внимательно рассмотрят» жалобу на него. И его интересует, ответит ли Рашкин за ложный донос.

Рашкин заявил, что законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, который разрабатывают в Госдуме, будет бессмысленным, пока на центральных телеканалах безнаказанно «то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят».