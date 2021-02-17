Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру после высказывания Владимира Соловьева о Гитлере

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17 февраля 2021, 10:11

Валерий Рашкин, фото из соцсети

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывание ведущего программы на телевидении Владимира Соловьева об Адольфе Гитлере.

Соловьев назвал Гитлера смелым человеком. В запросе генпрокурору Игорю Краснову Рашкин призвал проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.

Рашкин заявил, что законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, который разрабатывают в Госдуме, будет бессмысленным, пока на центральных телеканалах безнаказанно «то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят».

Соловьев заявил, что Алексей Навальный не заслуживает уважения и вспомнил фашиста, привел его в пример: «Адольф Гитлер был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии, доблестно воевал во время Первой мировой войны».

По мнению телеведущего, как-то странно стало с понятием уважения у нас в стране, - передает НСН.