РФПИ: «Спутник V» зарегистрировали в Габоне

Министерство здравоохранения Габона в рамках ускоренной процедуры зарегистрировало российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Габон стал 29 страной мира и четвертым государством Африканского континента, одобрившим вакцину "Спутник V"», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат пользуется высоким спросом за границей, и число государств Африки, желающих приобрести российскую вакцину, также увеличивается.
Ранее сообщалось, что Того направилаРоссии официальный запрос по поставкам вакцины «Спутник V».
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