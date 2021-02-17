РФПИ: «Спутник V» зарегистрировали в Габоне

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17 февраля 2021, 17:32 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/globallookpress.com

Министерство здравоохранения Габона в рамках ускоренной процедуры зарегистрировало российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Габон стал 29 страной мира и четвертым государством Африканского континента, одобрившим вакцину "Спутник V"», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат пользуется высоким спросом за границей, и число государств Африки, желающих приобрести российскую вакцину, также увеличивается.

Ранее сообщалось, что Того направила России официальный запрос по поставкам вакцины «Спутник V».