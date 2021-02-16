В Минздраве отметили большой интерес к вакцине «Спутник V» за рубежом

Руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов заявил, что в ведомстве видят большой интерес к вакцине "Спутник V" за рубежом.
Филипп Романов в рамках конференции по стратегическому сотрудничеству с Россией заметил, что страх вакцинации в целом остался в прошлом. Он также подчеркнул, что форма "Спутника V" в настоящий момент показывает наивысшую эффективность.
Говоря о международном сотрудничестве, глава департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава отметил, что оно сейчас ведется не только в сфере поставок препарата, но также в области возможного масштабирования его производства в целях максимального охвата вакцинацией пациентов из РФ и стран-партнеров.
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