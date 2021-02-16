96-летний житель Твери сделал прививку от COVID-19

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16 февраля 2021, 16:02 Источник: Правительство Тверской области

шприц, Mikhail Pletsky/Russian Look

Почетный гражданин Тверской области, участник Ржевской битвы 96-летний Иван Кладкевич сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили во вторник, 16 февраля, в правительстве региона.

Ветеран прошел вакцинацию ранее сегодня в прививочном кабинете областной клинической больницы. Иван Кладкевич признался, что пришел на прививку без какого-либо страха. "От этой "чумы" надо спасаться", – подчеркнул пожилой житель Тверской области.

Накануне стало известно, что от коронавируса нового типа сделала прививку 101-летняя россиянка, проживающая в Псковской области.