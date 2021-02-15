101-летняя жительница Псковской области привилась от COVID-19

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15 февраля 2021, 17:36 Источник: РИА "Новости"

шприц, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жительница Псковской области Эмилия Волтухова, которой в мае текущего года исполняется 102 года, сделала прививку от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставил оперштаб региона.

Согласно последним данным, Эмилия Волтухова является одной из старейших жительниц Псковской области.

Пожилая женщина с 2011 года проживает в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов Струго-Красненского района. Известно, что ранее у нее был перелом шейки бедра, поэтому теперь гражданка не может ходить. На свой 101-й день рождения она получила специальную многофункциональную кровать для лежачих больных.