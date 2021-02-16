Того направила России официальный запрос по поставкам вакцины «Спутник V»

Во вторник, 16 февраля, стало известно, что Того официально обратилась к России с просьбой о сотрудничестве по поставкам в республику российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Того Робером Дюссеем отметил, что речь идет об официальной просьбе со стороны властей страны.
Дипломат подчеркнул, что следует совершить некоторые действия и осуществить ряд нормативных процедур внутри республики. После того, как это произойдет, российская сторона будет готова рассматривать практические шаги по поставкам вакцины "Спутник V".
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