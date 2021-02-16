Источник утверждает, что власти Сан-Марино намерены использовать для вакцинации населения «Спутник V»

Осведомленные источники сообщили во вторник, 16 февраля, что власти расположенной на Апеннинском полуострове Республики Сан-Марино хотят использовать для борьбы с COVID-19 российскую вакцину "Спутник V".
Согласно последней информации инсайдеров, в ближайшее время решение о применении для вакцинации населения Сан-Марино препарата "Спутник V", созданного в прошлом году в России, должен принять Большой Генеральный совет (парламент) республики.
Ранее сегодня в Нидерландах оценили возможность приобретения российской вакцины.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.