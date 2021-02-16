Источник утверждает, что власти Сан-Марино намерены использовать для вакцинации населения «Спутник V»

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16 февраля 2021, 12:04 Источник: РИА "Новости"

Сан-Марино, pixabay.com

Осведомленные источники сообщили во вторник, 16 февраля, что власти расположенной на Апеннинском полуострове Республики Сан-Марино хотят использовать для борьбы с COVID-19 российскую вакцину "Спутник V".

Согласно последней информации инсайдеров, в ближайшее время решение о применении для вакцинации населения Сан-Марино препарата "Спутник V", созданного в прошлом году в России, должен принять Большой Генеральный совет (парламент) республики.

Ранее сегодня в Нидерландах оценили возможность приобретения российской вакцины.