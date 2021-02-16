В Нидерландах оценили возможность приобретения российской вакцины «Спутник V»

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16 февраля 2021, 10:46 Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

В министерстве здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов не исключили возможности приобретения российской вакцины "Спутник V", если она получит разрешение на продажу в ЕС.

В ведомстве подчеркнули, что Нидерланды заинтересованы во всех безопасных и эффективных вакцинах, получивших разрешение на продажу в Евросоюзе, а также доступных в достаточных количествах. Уточняется, что если "Спутник-V" соответствует вышеуказанным требованиям, то "станет кандидатом", как и любой другой препарат.

Отмечается, однако, что пока переговоров с российской стороной по этой вакцине не планируется.