Канадская журналистка назвала «бескомпромиссной победой» России создание «Спутника V»

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15 февраля 2021, 22:57 Источник: Radio Canada

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско в субботу, 13 февраля, назвала интерес к российской вакцине против коронавируса нового типа "Спутник V" крупной научной и дипломатической победой РФ.



Журналистка обратила внимание на то, что когда прошлым летом Москва сообщила о разработке первой в мире вакцины от COVID-19, препарат за границей приняли в штыки. На Западе российских ученых даже пытались уличить в нарушении стандартов, которые установлены международным научным сообществом.

Тамара Альтереско отметила, что за полгода "большая ставка Кремля" окупилась не только с научной, но и с коммерческой и дипломатической точек зрения. Она уточнила, что "Спутник V" востребован не только среди союзников РФ, но также в Европе, где ее уже предлагают производить.

Обозреватель Radio Canada считает, что у Кремля "много проблем" в других сферах, однако создание вакцины является "безупречной и бескомпромиссной победой".