Австрийская газета Wiener Zeitung рассказала о «шоке», который испытала Европа от «Спутника V»

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15 февраля 2021, 17:10 Источник: Wiener Zeitung

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Журналист австрийской газеты Wiener Zeitung в своем материале рассказал о "шоке", который испытала Европа от вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V", созданной в Российской Федерации.

Автор статьи отметил, что сначала на Западе скептически восприняли информацию о том, что РФ первой в мире создала препарат против коронавирусной инфекции. По мнению журналиста, это произошло из-за стереотипов, которые ранее сложились в Европе о России.

Впоследствии, однако, как уточняется в тексте, Запад был вынужден признать, что "Спутник V" эффективен, но при этом не вызывает побочных явлений.