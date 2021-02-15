Президент Сербии Вучич выразил России благодарность за поставки вакцины «Спутник V»

Президент Сербии Александр Вучич в понедельник, 15 февраля, выразил Российской Федерации благодарность за поставки на территорию республики вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V".
Пресс-служба сербского лидера по результатам встречи Александра Вучича и вице-премьера РФ Юрия Борисова сообщила, что президент Сербии поблагодарил российскую сторону за поставки препарата. Кроме того, собеседники обсудили реализацию планов самостоятельного производства "Спутник V" на сербской территории при помощи специалистов из России
Юрий Борисов в свою очередь высоко оценил работу Института вирусологии "Торлак" и анонсировал продолжение консультаций в целях осуществления сотрудничества с Сербией по вакцине.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.