Президент Сербии Вучич выразил России благодарность за поставки вакцины «Спутник V»

Аргументы Недели → В мире 13+

15 февраля 2021, 16:34 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Президент Сербии Александр Вучич в понедельник, 15 февраля, выразил Российской Федерации благодарность за поставки на территорию республики вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V".

Пресс-служба сербского лидера по результатам встречи Александра Вучича и вице-премьера РФ Юрия Борисова сообщила, что президент Сербии поблагодарил российскую сторону за поставки препарата. Кроме того, собеседники обсудили реализацию планов самостоятельного производства "Спутник V" на сербской территории при помощи специалистов из России

Юрий Борисов в свою очередь высоко оценил работу Института вирусологии "Торлак" и анонсировал продолжение консультаций в целях осуществления сотрудничества с Сербией по вакцине.