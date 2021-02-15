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В правительстве Германии оценили возможность применения «Спутника V» на территории страны

, 15:26

В правительстве Германии оценили возможность применения «Спутника V» на территории страны
шприц, ампула, Christian Thiele/dpa

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть использована в Германии и других странах ЕС после ее одобрения в EMA.

Зайберт подчеркнул, что правительство ФРГ всегда считало – безопасная и эффективная вакцина против COVID-19 должна приветствоваться вне зависимости от того, в лабораториях каких стран она была создана. По его словам, однако, главным условием ее использования является общеевропейская сертификация в ЕМА и разрешение препарата Еврокомиссией к всеобщему применению.

Штеффен Зайберт заметил, что если российский препарат пройдет весь этот путь и предоставит документацию, доказывающую безопасность и эффективность "Спутника V", то вакцина сможет применяться в Германии и других странах Евросоюза.

ЕТ

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