Врач Комаровский объяснил, надо ли прививаться переболевшим коронавирусом
15 февраля 2021, 07:57
Известный телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал, нужно ли делать прививку против новой коронавирусной инфекции переболевшим. По его словам, для таких людей вакцинация не несет никакого дополнительного риска.
«На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел. Нет необходимости обследовать человека до начала вакцинации, то есть проверять наличие антител», - пояснил он.
Комаровский отметил, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни. Если после выздоровления прошло больше шести месяцев, «то однозначно не надо никому отдавать свою дозу» препарата - нужно прививаться, уточнил он.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.