Врач Комаровский объяснил, надо ли прививаться переболевшим коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 февраля 2021, 07:57

вакцина, фото: pixels.com

Известный телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал, нужно ли делать прививку против новой коронавирусной инфекции переболевшим. По его словам, для таких людей вакцинация не несет никакого дополнительного риска.

«На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел. Нет необходимости обследовать человека до начала вакцинации, то есть проверять наличие антител», - пояснил он.

Комаровский отметил, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни. Если после выздоровления прошло больше шести месяцев, «то однозначно не надо никому отдавать свою дозу» препарата - нужно прививаться, уточнил он.