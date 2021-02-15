ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Здоровье 13+

Врач Комаровский объяснил, надо ли прививаться переболевшим коронавирусом

, 07:57

Врач Комаровский объяснил, надо ли прививаться переболевшим коронавирусом
вакцина, фото: pixels.com

Известный телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал, нужно ли делать прививку против новой коронавирусной инфекции переболевшим. По его словам, для таких людей вакцинация не несет никакого дополнительного риска.

«На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел. Нет необходимости обследовать человека до начала вакцинации, то есть проверять наличие антител», - пояснил он.

Комаровский отметил, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни. Если после выздоровления прошло больше шести месяцев, «то однозначно не надо никому отдавать свою дозу» препарата - нужно прививаться, уточнил он.

БА

В мире

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Внештатный советник главы офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов жестко раскритковал работу Международного валютного фонда с Украиной. "Там МВФ обкакался, а не Украина", - написал он в соцсети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью