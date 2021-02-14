Медики предупредили о риске «устаревания» вакцин от коронавируса

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14 февраля 2021, 12:41 Источник: Bloomberg

вакцина, фото: pixels.com

Вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч объяснил, в чем заключается главная проблема вакцин против коронавирусной инфекции при появлении новых штаммов. По его словам, в один момент они могут стать неэффективными.

«Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют», - пояснил он.

Кинч отметил, что сейчас разработчики обладают инструментами для модернизации вакцин, но в будущем потребуются альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами.

При этом его коллега из Оксфордского университета Эндрю Поллард заявил, что научное сообщество и фармкомпании до сих пор не знают, какие именно мутации SARS-CoV-2 могут появиться в будущем: «Скорее всего, продолжит изменяться под влиянием человеческого иммунитета».