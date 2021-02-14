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Французский политолог Бонифас: «Спутник V» принес России геополитическую победу

, 07:32 Источник: Ouest-France

Французский политолог Бонифас: «Спутник V» принес России геополитическую победу
вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Французский политолог Паскаль Бонифас заявил, что Россия благодаря вакцине против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» одерживает геополитическую победу.

Бонифас отметил, что поиск препарата от коронавируса и проблема с его распределением привели к появлению «вакцинной дипломатии». По его словам, зарубежные страны показывают себя в ней не с лучшей стороны, но Россия уверенно побеждает.

«Когда президент России Владимир Путин представлял свою вакцину, было много насмешек. Ее название, "Спутник" производило на мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия. Но эта вакцина работает», - пояснил эксперт.

БА

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