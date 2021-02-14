Французский политолог Бонифас: «Спутник V» принес России геополитическую победу

Французский политолог Паскаль Бонифас заявил, что Россия благодаря вакцине против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» одерживает геополитическую победу.
Бонифас отметил, что поиск препарата от коронавируса и проблема с его распределением привели к появлению «вакцинной дипломатии». По его словам, зарубежные страны показывают себя в ней не с лучшей стороны, но Россия уверенно побеждает.
«Когда президент России Владимир Путин представлял свою вакцину, было много насмешек. Ее название, "Спутник" производило на мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия. Но эта вакцина работает», - пояснил эксперт.
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