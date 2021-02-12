Директор центра им. Гамалеи Гинцбург рассказал, где будет применяться вакцина «Спутник Лайт»

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12 февраля 2021, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

шприц, pixabay.com

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу сообщил, что вакцину "Спутник Лайт" будут использовать в странах, у которых нет возможности приобрести полноценные препараты других государств.

Гинцбург уточнил, что "Спутник Лайт" планируется применять не на территории Российской Федерации. По словам директора центра им. Гамалеи, данный препарат состоит только из первого компонента той вакцины, которая уже сейчас применяется в РФ.

Отмечается, что "Спутник Лайт" будут использовать в государствах, которые пока не могут самостоятельно разработать свои препараты и не располагают средствами, чтобы вовремя купить вакцины, созданные за границей.