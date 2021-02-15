Спецпосланник ООН Калибата предупредила о риске дефицита продуктов в некоторых странах из-за пандемии

Специальный посланник ООН по вопросам Саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата предупредила, что бедные страны в 2021 году буду подвержены риску столкнуться с дефицитом продуктов.
Агнес Калибата уточнила, что продовольственные системы сократились из-за пандемии COVID-19. Продукты питания, по ее словам, выросли в цене, а в некоторых местах стали вовсе недоступны людям. "Вопрос продовольствия в этом году стоит острее, чем в прошлом", – подчеркнула спецпосланник ООН.
Калибата обратила внимание на то, что главный удар пришелся по рынкам, поскольку из-за введения карантина они оказались закрыты, что в свою очередь привело к ухудшению положения фермеров.
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