ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Спецпосланник ООН Калибата предупредила о риске дефицита продуктов в некоторых странах из-за пандемии

, 18:41 Источник: The Guardian

Спецпосланник ООН Калибата предупредила о риске дефицита продуктов в некоторых странах из-за пандемии
пустые полки в супермаркете, Zamir Usmanov/Global Look Press

Специальный посланник ООН по вопросам Саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата предупредила, что бедные страны в 2021 году буду подвержены риску столкнуться с дефицитом продуктов.

Агнес Калибата уточнила, что продовольственные системы сократились из-за пандемии COVID-19. Продукты питания, по ее словам, выросли в цене, а в некоторых местах стали вовсе недоступны людям. "Вопрос продовольствия в этом году стоит острее, чем в прошлом", – подчеркнула спецпосланник ООН.

Калибата обратила внимание на то, что главный удар пришелся по рынкам, поскольку из-за введения карантина они оказались закрыты, что в свою очередь привело к ухудшению положения фермеров.

ЕТ

В мире

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Внештатный советник главы офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов жестко раскритковал работу Международного валютного фонда с Украиной. "Там МВФ обкакался, а не Украина", - написал он в соцсети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью