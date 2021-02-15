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Вирусолог Альтштейн оценил риск возникновения новой смертельной пандемии

, 16:18 Источник: Звезда

Вирусолог Альтштейн оценил риск возникновения новой смертельной пандемии
врач в защитном костюме, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в понедельник, 15 февраля, оценил вероятность возникновения новой смертельной пандемии вследствие мутаций вирусов птичьего или свиного гриппов.

Ранее врач Александр Мясников выразил мнение, что человечеству грозит новая смертельная эпидемия.

Анатолий Альтштейн в свою очередь заметил, что специализированные лаборатории постоянно отслеживают все изменения, которые происходят с гриппом животных, поэтому новые штаммы в случае их возникновения будут обнаружены на ранних стадиях. Вирусолог обратил внимание, что опасность мутаций вирусов всегда существует и новые штаммы действительно угрожают человечеству, однако нельзя сказать, что новая смертельная пандемия в настоящий момент приближается.

ЕТ

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