Врач Мясников считает, что следует готовиться к новой смертельной пандемии

Аргументы Недели → В мире 13+

13 февраля 2021, 13:42 Источник: URA.RU

Александр Мясников, Vadim Tarakanov/Global Look Press

Российский врач и телеведущий Александр Мясников днем в субботу, 13 февраля, предупредил о приближении пандемии, которая, по его словам, будет опаснее, чем эпидемия коронавируса нового типа.

Мясников выразил уверенность в том, коронавирус стал "тренировочным процессом перед чем-то более страшным". По мнению медика, у новой опасной инфекции могут быть две разные причины возникновения. В первом случае, как считает специалист, вирус птичьего или свиного гриппа будет передаваться от животных к человеку. Во втором – инфекция начнет переходить уже от человека к человеку.

"Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас", – уточнил Александр Мясников.