Врач Мясников считает, что следует готовиться к новой смертельной пандемии

Российский врач и телеведущий Александр Мясников днем в субботу, 13 февраля, предупредил о приближении пандемии, которая, по его словам, будет опаснее, чем эпидемия коронавируса нового типа.
Мясников выразил уверенность в том, коронавирус стал "тренировочным процессом перед чем-то более страшным". По мнению медика, у новой опасной инфекции могут быть две разные причины возникновения. В первом случае, как считает специалист, вирус птичьего или свиного гриппа будет передаваться от животных к человеку. Во втором – инфекция начнет переходить уже от человека к человеку.
"Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас", – уточнил Александр Мясников.
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