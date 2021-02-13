За сутки в России выявили менее 15 тысяч случаев заражения коронавирусом
13 февраля 2021, 10:53
За минувшие сутки на территории России выявили 14 861 случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили утром в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
Накануне оперштаб сообщал о 15 089 заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 24 часа. За минувшие сутки новые случаи заболевания были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. У 1 595 (10,7%) зараженных нет клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в стране подтвердили 4 057 698 случаев заболевания COVID-19. Вылечились 3 577 907 пациентов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.