За сутки в России выявили менее 15 тысяч случаев заражения коронавирусом

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13 февраля 2021, 10:53

анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки на территории России выявили 14 861 случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили утром в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Накануне оперштаб сообщал о 15 089 заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 24 часа. За минувшие сутки новые случаи заболевания были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. У 1 595 (10,7%) зараженных нет клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в стране подтвердили 4 057 698 случаев заболевания COVID-19. Вылечились 3 577 907 пациентов.