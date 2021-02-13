Американский эксперт прогнозирует очередной подъем заболеваемости коронавирусом в РФ

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что очередной подъем заболеваемости коронавируса в России будет связан с переходом температур через ноль и оттепелями.
Ученый отметила, что в РФ заболеваемость пошла на спад, но это временное явление, поскольку как только погода изменится, все может пойти обратно.
В то же время биолог выразила надежду, что тренд на снижение заболеваемости поддержит вакцинация населения.
Ранее сообщалось, что власти Италии приняли решение ужесточить ограничения из-за коронавируса.
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