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Американский эксперт прогнозирует очередной подъем заболеваемости коронавирусом в РФ

, 07:22 Источник: РИА Новости

Американский эксперт прогнозирует очередной подъем заболеваемости коронавирусом в РФ
Фото: сайт ГД

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что очередной подъем заболеваемости коронавируса в России будет связан с переходом температур через ноль и оттепелями.

Ученый отметила, что в РФ заболеваемость пошла на спад, но это временное явление, поскольку как только погода изменится, все может пойти обратно.

В то же время биолог выразила надежду, что тренд на снижение заболеваемости поддержит вакцинация населения.

Ранее сообщалось, что власти Италии приняли решение ужесточить ограничения из-за коронавируса.

ДВа

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