Власти Италии приняли решение ужесточить ограничения из-за коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

12 февраля 2021, 22:25 Источник: Интерфакс

Фото: сайт ГД

Совет министров Италии принял решение об ужесточении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

О таком решении объявил уходящий в отставку премьер-министр Джузеппе Конте. Он также отметил, что до 25 февраля вводится запрет на перемещение между регионами Италии.

С воскресенья в регионах Абруццо, Лигурия, Тоскана и автономной области Трентино будут закрыты бары, рестораны и музеи. В остальных регионах бары и рестораны открыты для посещения до 18:00. Ночью по всей стране действует комендантский час.

Ранее сообщалось, что жителям итальянского города Онифери запретили болеть коронавирусом.