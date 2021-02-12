Власти Италии приняли решение ужесточить ограничения из-за коронавируса

Совет министров Италии принял решение об ужесточении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.
О таком решении объявил уходящий в отставку премьер-министр Джузеппе Конте. Он также отметил, что до 25 февраля вводится запрет на перемещение между регионами Италии.
С воскресенья в регионах Абруццо, Лигурия, Тоскана и автономной области Трентино будут закрыты бары, рестораны и музеи. В остальных регионах бары и рестораны открыты для посещения до 18:00. Ночью по всей стране действует комендантский час.
Ранее сообщалось, что жителям итальянского города Онифери запретили болеть коронавирусом.
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