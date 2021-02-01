Жителям итальянского города Онифери запретили болеть коронавирусом

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1 февраля 2021, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Сардиния. Фото: pixabay.com

Мэр итальянского города Онифери на Сардинии Стефания Пирас издала распоряжение, согласно которому жителям запрещено заражаться COVID-19.

К такому решению мэр пришла от безысходности – она отчаялась получить в свою коммуну врача общей практики. Копии распоряжения мэр направила префекту города Нуоро - административного центра провинции, в областное управление здравоохранения и куратору по вопросам здравоохранения в областном правительстве Сардинии.

О реакции вышестоящих органов власти на решении мэра пока что не сообщается.

С начала пандемии в Италии коронавирусом заразились более 2,5 млн человек, 88 845 скончались.

Ранее сообщалось, что в Италии растет интерес к российской вакцине против коронавируса «Спутник V».