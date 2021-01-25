В Италии растет интерес к российской вакцине против коронавируса «Спутник V»

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25 января 2021, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ампула и шприцы, Patricio Murphy/Keystone Press Agency

В понедельник, 25 января, стало известно, что в Италии растет интерес к российской вакцине против коронавируса нового типа "Спутник V" на фоне существенного сокращения поставок препарата компании Pfizer.

Ранее итальянский комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 Доменико Аркури заявил, что на минувшей неделе группа Pfizer снизила поставки своей вакцины в Италию на 29%. Предполагается, что на этой неделе будут недопоставлены еще 20% доз препарата, что ставит под вопрос проведение вакцинации граждан страны старше 80 лет.

Руководители столичной области Лацио и Тосканы на фоне сложившейся ситуации приняли решение делать исключительно повторные уколы для завершения цикла вакцинации, уже начатого гражданами. Представители властей ряда регионов Италии теперь рассчитывают на возможное использование российской вакцины "Спутник V".

Областной министр здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато, в частности, заявил, что Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) стоит поторопиться и "перестать заниматься бюрократией". "Пусть нам скажут, можно ее (российскую вакцину "Спутник V") использовать или нет", – отметил он.