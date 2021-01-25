Франция прекратила разработку одной из своих вакцин против коронавируса
25 января 2021, 15:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Французский институт Пастера днем в понедельник, 25 января, сообщил о прекращении разработки одной из своих вакцин против коронавируса нового типа в связи с ее недостаточной эффективностью.
Соответствующее решение было принято после рассмотрения промежуточных результатов, которые были получены в рамках испытаний фазы I, начатых в августе 2020 года.
Уточняется, что после первых испытаний вакцины на людях было выявлено, что она хорошо переносится добровольцами, однако индуцированные иммунные ответы у них ниже, чем те, которые наблюдались у людей, естественным путем выздоровших после заражения коронавирусной инфекцией или привитых уже разрешенными препаратами против COVID-19.
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