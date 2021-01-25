Инфекционист Малышев назвал сроки снятия ограничений по коронавирусу в России

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25 января 2021, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда в России могут снять ограничения, введённые в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята», - уточнил он.

Малышев добавил, что вакцинация от COVID-19 не отменяет ношение масок и соблюдение социальной дистанции, поскольку пока еще недостаточное количество людей имеют иммунитет.