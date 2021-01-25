В России выявили менее 20 тысяч случаев коронавируса за сутки

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25 января 2021, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

медик, Фото: Иван Макеев/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 3 738 690 человек. Об этом стало известно в понедельник, 25 января.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 19 290 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1985 (10,3%) без клинических проявлений … 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 19 003 человека», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 2382, Санкт-Петербурге – 2116, Московской области – 1163, Нижегородской области – 488 и Ростовской области – 386.

Отмечается, что менее 20 тысяч случаев коронавируса в России выявлено впервые с ноября 2020 года.