Роспотребнадзор показал первое фото «британского» штамма коронавируса

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25 января 2021, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

пробирки, фото: pixabay.com

ФБУН ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора первый в мире сфотографировал под микроскопом «британский» штамм новой коронавирусной инфекции. Вирус был выделен от пациента в декабре 2020 года.

«ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал британский штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года. Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты обеспечивают надежное выявление случаев заражения «британским» штаммом, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм. Кроме того, эти мутации не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», «в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями», добавили в Роспотребнадзоре.