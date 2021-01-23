Врач Кондрахин объяснил, в чем главная опасность мутации коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

23 января 2021, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

медик, фото: pixabay.com

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, в чем заключается главная опасность мутации новой коронавирусной инфекции. По его словам, у патогена может появиться устойчивость к иммунному ответу организма, как у ВИЧ.

«На ровном месте вирус вдруг может стать мало того, что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител», - пояснил он.

Кондрахин отметил, что обнаруженные штаммы коронавируса в Южной Африке или Великобритании не так страшны, как может показаться на первый взгляд. Он добавил, что заразиться повторно можно и «российским ковидом».

«И здесь проблема не в том, что коронавирус как-то опасно мутировал, а в количестве вирусных частиц и в том, насколько быстро уже наработанные антитела смогут локализовать болезнь в организме. Африканский штамм к нам придет или немецкий — разницы, по большому счету, нет … человек не утрачивает возможность заболеть даже после прививки, вопрос только в том, насколько тяжелым окажется его состояние», - высказал врач.

Эксперт напомнил, что пока ни одна мутация не повлияла на течение болезни - в любом варианте все проходит примерно одинаково. При этом Кондрахин считает, что наиболее реальное развитие событий, когда COVID-19 станет настолько заразным, что «подцепить» болезнь можно будет после единичного контакта с человеком. Вирус станет «диким», будет свободно распространяться в популяции и избавиться от него станет практически невозможно, уточнил он.