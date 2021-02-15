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Российский политолог Сергей Марков озвучил возможный сценарий распада Украины

, 09:07 Источник: «Украина.ру»

Российский политолог Сергей Марков озвучил возможный сценарий распада Украины
Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Сергей Марков, российский политолог, озвучил предполагаемый сценарий распада украинского государства. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Марков констатировал, что распад соседней страны «абсолютно» реален. Согласно прогнозу эксперта, если на территориях Херсонской, Одесской, Николаевской и некоторых других областей Украины пройдут свободные референдумы о самоопределении, они войдут в состав Российской Федерации. Галичина и Волынь в соответствии с оглашенным экспертом сценарием провозгласят свою независимость и станут отдельным государством. Третьим возможным образованием способна стать территория исторической Малороссии, отметил Сергей Марков.

Как сообщалось ранее, Виктор Гвоздь, бывший глава украинской Службы внешней разведки, заявил о ежедневном усилении российской военной группировки, сконцентрированной на границе.

ДЦ

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