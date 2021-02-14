Нацгвардия и СБУ нашли тайник с боеприпасами в Донбассе

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14 февраля 2021, 22:18 Источник: Газета.Ru

фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими Нацгвардии обнаружили в городе Попасная в Луганской области тайник с оружием.

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, вначале силовики заметили у ворот огражденной территории"растяжку" с ручной гранатой. Ее учуял служебный пес. Затем, зайдя на территорию, они обнаружили оружие и боеприпасы. Других подробностей не сообщается.

Ранее мы писали о том, что по данным разведки Народной милиции ЛНР трое украинских силовиков подорвались на минах, установленных ранее их же сослуживцами.