Украинские силовики подорвались на своих же минах, утверждают в ЛНР

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14 февраля 2021, 19:22

военные Украины, фото: Facebook Минобороны украины

По данным разведки Народной милиции ЛНР трое украинских силовиков подорвались на минах, установленных ранее их же сослуживцами. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий.

Осадчий рассказал, что трое "так называемых десантников" подорвались на мине, которую до этого была установлена инженерно-саперным взводом 59-й бригады. У силовиков отсутствовала карта минных полей.

Как сообщалось ранее, трое украинских военнослужащих в воскресенье, 14 февраля, утром подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области. Они получили тяжелые ранения и скончались.