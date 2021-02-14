Украинские силовики подорвались на своих же минах, утверждают в ЛНР
14 февраля 2021, 19:22
По данным разведки Народной милиции ЛНР трое украинских силовиков подорвались на минах, установленных ранее их же сослуживцами. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий.
Осадчий рассказал, что трое "так называемых десантников" подорвались на мине, которую до этого была установлена инженерно-саперным взводом 59-й бригады. У силовиков отсутствовала карта минных полей.
Как сообщалось ранее, трое украинских военнослужащих в воскресенье, 14 февраля, утром подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области. Они получили тяжелые ранения и скончались.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.