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СБУ заявила о переходе военных разведчиков «на сторону России»

, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

СБУ заявила о переходе военных разведчиков «на сторону России»
здание СБУ, фото: соцсети

Контрразведка СБУ утверждает, что разоблачила "агентурную сеть ФСБ России", действующую на территории 5 областей Украины. В состав группы входили бывшие спецназовцы украинской военной разведки.

Как утверждает СБУ, ФСБ России завербовала военнослужащих для выполнения всевозможных диверсионных, разведывательных заданий, а также сбора сведений по перемещению и дислокации армии.

При этом украинские разведчики заверяют, что российские спецслужбы якобы хотели похитить одного из бывших командующих Силами специальных операций, а также пытались переманить на свою сторону чиновников ВСУ.

У "завербованных ФСБ агентов" были проведены обыски и изъяты четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, около четырех тысяч патронов и около 3 кг тротила.

Ранее экс-глава управления СБУ Вовк заявил, что от Украины останется "Чернигово-Киевское княжество" в случае получения Донбассом особого статуса.

НС

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