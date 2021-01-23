СБУ сообщила о задержании агента ФСБ с псевдонимом Джигурда

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23 января 2021, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

здание СБУ, фото: соцсети

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Херсонской области мужчины, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда. Он якобы занимался дестабилизацией обстановки в стране.

Также агент занимался сбором "тенденциозной информации относительно кризисных явлений" на Украине и "возглавлял одну из пророссийских партий". Он должен был также, по сведениям СБУ, организовать среди местного населения сбор подписей в пользу решения о восстановлении подачи воды в Крым. Задачей агента "Джигурда" якобы было формирование протестного настроения в приграничных с республикой Крым украинских регионах и вероятного в будущем выхода некоторых частей Украины из состава страны.

Согласно сообщению, Джигурда числится в агентурной сети ФСБ и в Министерстве госбезопасности самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

Ранее сообщалось, что полковник СБУ заказал убийство другого офицера, занявшего его должность.