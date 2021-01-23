Полковник СБУ заказал убийство другого офицера, занявшего его должность

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23 января 2021, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Полковник группы специального назначения «Альфа» СБУ задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главка ВБ СБУ Андрея Наумова, заказчиком считают экс-зампреда спецслужбы Дмитрия Нескоромного, который объявлен в розыск. Об этом сообщил журналист, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Неназванный полковник «Альфы» СБУ задержан по подозрению в подготовке убийства бригадного генерала СБУ начальника Главка ВБ Андрея Наумова. В заказе убийства подозревается бывший зампред СБУ Дмитрий Нескоромный, он объявлен в розыск», – написал Бутусов на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером. Информацию распространило агентство «Интерфакс Украина».

Журналист указал, что по версии СБУ, заказчиком убийства Наумова выступал Нескоромный, также полковник СБУ, который с 1 июля по 8 ноября 2019-го был назначен президентом Украины Владимиром Зеленским заместителем председателя СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым зампредом СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас находится в составе СБУ без должности.