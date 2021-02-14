Дональд Трамп сможет вновь стать президентом

Демократическая партия не смогла объявить импичмент бывшему президенту Дональду Трампу, так как не собрала необходимых 67 голосов на слушаниях в Сенате: «за» проголосовали все 50 демократов, но только 7 республиканцев. Трансляцию из Конгресса вели все ведущие американские СМИ.
В вину 45-му президенту США, полномочия которого истекли 20 января, вменялось подстрекательство к мятежу из-за штурма Капитолия его сторонниками 6 января. Если бы импичмент состоялся, то Д. Трамп больше никогда бы не смог баллотироваться на пост президента.
Впервые в истории страны процедуре импичмента дважды подвергался один и тот же президент. Но в 2019 году, и в этом феврале Сенат США оправдал Д. Трампа. Таким образом, провалилось стремление демократов полностью изгнать Трампа из политики.
АН продолжат следить, как будут дальше развиваться события в США. Но уже сейчас наши читатели могут открыть для себя очередной отрывок из романа главного редактора Андрея Угланова «Пробуждение троянского мустанга».