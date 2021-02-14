Дональд Трамп сможет вновь стать президентом

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14 февраля 2021, 12:44

Фото: cоцсети

Демократическая партия не смогла объявить импичмент бывшему президенту Дональду Трампу, так как не собрала необходимых 67 голосов на​ слушаниях в Сенате: «за» проголосовали все 50​ демократов, но только 7​ республиканцев. Трансляцию из Конгресса вели все ведущие американские СМИ.

В вину 45-му президенту США, полномочия которого истекли 20​ января, вменялось подстрекательство к​ мятежу из-за​ штурма Капитолия его сторонниками 6 января. Если бы импичмент состоялся, то Д.​ Трамп больше никогда​ бы не​ смог баллотироваться на​ пост президента.

Впервые в истории страны процедуре импичмента дважды подвергался один и тот же президент. Но в 2019 году, и в этом феврале Сенат США оправдал Д.​ Трампа. Таким образом, провалилось стремление демократов полностью изгнать Трампа из политики.

АН продолжат следить, как будут дальше развиваться события в США. Но уже сейчас наши читатели могут открыть для себя очередной отрывок из романа главного редактора Андрея Угланова «Пробуждение троянского мустанга».