Демократы хотят полностью изгнать Трампа из политики

Верхняя палата американского Конгресса завершает процедуру импичмента бывшему президенту страны Дональду Трампу. Но главная интрига кроется в возможности Конгресса воспользоваться 14-й поправкой Конституции. Она запрещает политику баллотироваться в любые выборные органы. Это обозначит окончательное завершение политической карьеры Дональда Фредовича.
Трампа обвиняют в первую очередь в организации мятежа. Именно после его слов толпа двинулась на Капитолий и захватила здание. Сам Трамп говорит, что просил людей выражать мнение мирным путём. А причиной народного возмущения стала фальсификация выборов. По этой причине Сенату придётся снова вернуться к вопросу о выборах.
Применение 14-й конституционной поправки для демократов является последним шансом насолить республиканцам. Однако никто не отнимает у бывшего президента права судебного оспаривания решений Конгресса. Учитывая политическую культуру американцев, только избиратели вправе решать, кто должен находиться в системе управления, а кого там быть не должно. А у Трампа очень серьёзная поддержка электората, которой он может воспользоваться даже находясь вне политики.
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