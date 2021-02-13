Портал Avia.pro: Россия уничтожит Турцию в случае ее попытки оккупировать Крым

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13 февраля 2021, 21:21 Источник: Аvia.pro

Военные учения, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Российская Федерация уничтожит Турцию в случае ее попытки оккупировать Крымский полуостров. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время назад в эфире турецкого телевидения показали карту, отражающую экспертную точку зрения, согласно которой к 2050 году в «зону влияния» страны, в частности, войдет Крым. Комментируя это, представитель регионального парламента Юрий Гемпель рекомендовал Анкаре оставить мечты о территории РФ.

Авторы портала Avia.pro, в свою очередь, отметили, что подобные действия турецкой стороны носят провокационный характер. Вместе с тем, в публикации сайта предсказывается, что в случае попытки Анкары захватить полуостров Турция будет уничтожена.